Два бразильских клуба поспорят за Вендела из "Зенита"

Фото инстаграм Вендела

Полузащитник питерского "Зенита" Вендел может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает NETFLU.

По информации источника, 24-летнего футболиста зовут на родину "Флуминенсе" и "Фламенго".

Напомним, что ФИФА разрешила легионерам из РПЛ приостанавливать свои контракты с клубами до июня и менять команду в срок до 7 апреля.

В текущем сезоне Вендел сыграл за "Зенит" 28 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его купили в 2020 году за 20,3 миллиона евро.

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