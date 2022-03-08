Два бразильских клуба поспорят за Вендела из "Зенита"
Фото инстаграм Вендела
Полузащитник питерского "Зенита" Вендел может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает NETFLU.
По информации источника, 24-летнего футболиста зовут на родину "Флуминенсе" и "Фламенго".
Напомним, что ФИФА разрешила легионерам из РПЛ приостанавливать свои контракты с клубами до июня и менять команду в срок до 7 апреля.
В текущем сезоне Вендел сыграл за "Зенит" 28 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его купили в 2020 году за 20,3 миллиона евро.
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Главные новости дня: 7 марта
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|Команда
|М
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|38
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|38
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|Гремио
|38
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|Атлетико Паранаенсе
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|38
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|7
|Интернасьонал
|38
|57
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|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
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|Васко да Гама
|38
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|13
|Атлетико Минейро
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|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
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|38
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|18
|КСА
|38
|32
|19
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|38
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|20
|Аваи
|38
|20