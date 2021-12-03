Два бразильских клуба ведут борьбу за защитника "Спартака" Айртона

Фото твиттер "Спартака"

Левый защитник московского "Спартака" Айртон может в скором времени вернуться в Бразилию.

По информации журналиста Жулио Нето, заполучить 24-летнего футболиста хотят "Фламенго" и "Коринтианс".

Рыночная стоимость Айртона оценивается в 5 миллионов евро. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне бразилец сыграл за "Спартак" 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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