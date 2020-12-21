Два бывших арбитра разобрали эпизод с неназначенным пенальти в матче "Эйбар" - "Реал"

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Два бывших арбитра разобрали эпизод с неназначенным пенальти в матче "Эйбар" - "Реал"

В воскресенье вечером мадридский "Реал" на выезде обыграл "Эйбар" со счётом 3:1.

На 81-й минуте матча, когда "сливочные" вели 2:1, мяч в штрафной площади попал в руку Серхио Рамосу.

Должен ли был судья Хосе Мунуэра Монтеро назначать пенальти, пытались разобраться бывшие арбитры Иттуральде Гонсалес и Андухар Оливер.

"Для меня это не пенальти, рука в натуральном положении", - цитирует Гонсалеса AS.

"Рамос разворачивает корпус вместе с локтем, увеличивая площадь тела и мешая мячу, летящему в сторону ворот. Рефери должен был назначить пенальти", - приводит слова Оливера Marca.

Не пропустите: Тренер "Эйбара" недоволен судейством в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru
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