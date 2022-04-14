Два бывших тренера "Спартака" вышли в полуфиналы еврокубков
Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен
В полуфиналы еврокубковых турниров вышли сразу два бывших главных тренера московского "Спартака".
"Вильярреал" под руководством Унаи Эмери в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч победил "Баварию" (1:0, 1:1) и поборется за выход в финал с "Ливерпулем".
"РБ Лейпциг", который возглавляет Доменико Тедеско, в 1/4 финала Лиги Европы победил "Аталанту" (1:1, 2:0). В полуфинале немецкий клуб сыграет с победителем пары "Рейнджерс" - "Брага".
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