Два центральных защитника сборной Бельгии рискуют не сыграть с Панамой

Два центральных защитника сборной Бельгии рискуют пропустить матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Панамы.

Из-за травм к тренировкам "красных дьяволов" до сих пор не вернулись Венсан Компани и Томас Вермален. У первого - проблемы с паховыми мышцами, а у второго - с коленом.

Напомним, что матч Бельгия - Панама состоится в понедельник в Сочи в 18:00 по московскому времени.

Не пропустите: Наставник сборной Бельгии прокомментировал травму Азара. | http://soccernews.ru