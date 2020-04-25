Два члена семьи Каррагера заболели коронавирусом

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Два члена семьи Каррагера заболели коронавирусом

Бывший капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер признался, что у двух членов его семьи обнаружена коронавирусная инфекция.

По словам англичанина, врачи диагностировали смертельно опасное заболевание у его жены и тёти.

Напомним, что именитый защитник всю свою карьеру провёл в "Ливерпуле", будучи воспитанником клуба.

42-летний Каррагер повесил бутсы на гвоздь в 2013 году.

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