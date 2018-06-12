Два дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 12 июня

Сегодня, 12-го июня, в Россию прибудет еще семь участников предстоящего Чемпионата Мира. Так, сборная Колумбии высадится в Казани, Коста-Рика, Англия и Южная Корея - в Санкт-Петербурге, Германия - в Москве, Сенегал - в Калуге, а Швеция - в Геленджике.

Также во вторник состоится два товарищеских матча, в которых команды Японии и Польши перед мундиалем протестируют свои силы на Парагвае и Литве соответственно.

Напомним, вчера в Россию уже прибыли национальные сборные Дании, Мексики, Туниса, Сербии, Хорватии, Бразилии и Швейцарии. Команды, которые приземлились на территории РФ раньше, уже полным ходом работают на полях своих тренировочных баз. Так, сборная Аргентины из-за травмы своего хавбека не смогла отработать свое занятие в полном составе, а у испанцев возникли проблемы со здоровьем у их защитника Жерара Пике,

В свою очередь, женская сборная России не осталась в стороне от турнира, решив поддержать своих соотечественников из мужской команды, хавбек сборной Франции Поль Погба поделился эмоциями от приема его команды на турнире, а Хави считает, что ЧМ-2018 получится достаточно равным, .

Кроме того, сегодня может быть официально закрыт переход Джастина Клюйверта из "Аякса" в "Рому". Также в ближайшие дни игроком "Ювентуса" может стать полузащитник ЦСКА Александр Головин, а Марио Балотелли должен определиться со своим новым клубом.

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