Два дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 12 июня
Сегодня, 12-го июня, в Россию прибудет еще семь участников предстоящего Чемпионата Мира. Так, сборная Колумбии высадится в Казани, Коста-Рика, Англия и Южная Корея - в Санкт-Петербурге, Германия - в Москве, Сенегал - в Калуге, а Швеция - в Геленджике.
Также во вторник состоится два товарищеских матча, в которых команды Японии и Польши перед мундиалем протестируют свои силы на Парагвае и Литве соответственно.
Напомним, вчера в Россию уже прибыли национальные сборные Дании, Мексики, Туниса, Сербии, Хорватии, Бразилии и Швейцарии. Команды, которые приземлились на территории РФ раньше, уже полным ходом работают на полях своих тренировочных баз. Так, сборная Аргентины из-за травмы своего хавбека не смогла отработать свое занятие в полном составе, а у испанцев возникли проблемы со здоровьем у их защитника Жерара Пике,
В свою очередь, женская сборная России не осталась в стороне от турнира, решив поддержать своих соотечественников из мужской команды, хавбек сборной Франции Поль Погба поделился эмоциями от приема его команды на турнире, а Хави считает, что ЧМ-2018 получится достаточно равным, .
Кроме того, сегодня может быть официально закрыт переход Джастина Клюйверта из "Аякса" в "Рому". Также в ближайшие дни игроком "Ювентуса" может стать полузащитник ЦСКА Александр Головин, а Марио Балотелли должен определиться со своим новым клубом.
И, конечно же, не забывайте делать прогнозы на нашем сайте. Специально к ЧМ стартовали два турнира - можно просто угадать победителя турнира и выиграть приз или же принять участие в марафоне длиною в месяц и также не остаться без ценного подарка. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0