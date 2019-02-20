Два дня проплакал: Неймар поделился эмоциями от матча, в котором был травмирован

Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что очень сложно принял момент, когда осознал, что получил серьезную травму. Об этом сообщает Globo Esporte.



"На этот раз все было намного сложнее. В первый раз, когда получил травму, я сказал себе, что должен восстановится как можно скорее, я был огорчен. В этот раз мне было сложно осознать, что случилось. Два дня проплакал", - сказал Неймар.

Напомним, Неймар был травмирован в матче Кубка Франции со "Страсбуром" и выбыл более чем на 10 недель.



Ответный матч ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" пройдет 6 марта во Франции.

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