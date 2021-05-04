Два два английских клуба поборются за Сарри

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Два два английских клуба поборются за Сарри

Фото: твиттер Talk Football 365/Автор неизвестен

Лондонские "Тоттенхэм" и "Арсенал" проявляют интерес к итальянскому тренеру Маурицио Сарри, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, "Тоттенхэм" уже начал переговоры с Сарри, а "Арсенал" рассматривает его в качестве возможной замены нынешнему наставнику Микелю Артете.

Ранее сообщалось, что Сарри близок к назначению на пост главного тренера "Ромы", но римский клуб неожиданно подписал контракт с Жозе Моуринью.

Не пропустите: Сарри отказался от поста главного тренера "Фиорентины". | http://soccernews.ru
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