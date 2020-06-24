Два экс-игрока сборной Англии покинут "Бернли"

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Два экс-игрока сборной Англии покинут "Бернли"

"Бернли" сообщил о грядущем уходе из клуба четырех футболистов.

Как сообщает сайт клуба, в июле по истечении контрактов уйдут голкиперы Джо Харт и Адам Легздинс, а также хавбеки Аарон Леннон и Джефф Хендрик.

После 30 туров "Бернли" занимает в АПЛ 12-е место, имея в активе 39 очков.

В этом сезоне Харт провел всего три матча и пропустил 7 голов. На счету Леннона один ассист в 19 играх.

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