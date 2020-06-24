Два экс-игрока сборной Англии покинут "Бернли"
"Бернли" сообщил о грядущем уходе из клуба четырех футболистов.
Как сообщает сайт клуба, в июле по истечении контрактов уйдут голкиперы Джо Харт и Адам Легздинс, а также хавбеки Аарон Леннон и Джефф Хендрик.
После 30 туров "Бернли" занимает в АПЛ 12-е место, имея в активе 39 очков.
В этом сезоне Харт провел всего три матча и пропустил 7 голов. На счету Леннона один ассист в 19 играх.
Читайте также: В Англии разразился скандал из-за баннера "Жизни белых важны" на матче АПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
"Интер" и "Сассуоло" сыграли вничью, забив шесть голов на двоих
-
Хет-трик Мартиаля помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Шеффилд" и другие результаты 31-го тура АПЛ
-
"Урал" вышел в полуфинал Кубка России
-
"Кристал Пэлас" отказался от трансфера Федора Чалова
-
РФС назначил судей на матчи "Спартака", ЦСКА и "Зенита" в 24-м туре РПЛ
Лента новостей
-
В чемпионате Нидерландов разрешат пускать зрителей, однако им будет запрещено петь
-
Два экс-игрока сборной Англии покинут "Бернли"
-
Акинфеев не собирается завершать карьеру
-
АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции
-
Определился соперник киевского "Динамо" в финале Кубка Украины
-
"Интер" и "Сассуоло" сыграли вничью, забив шесть голов на двоих
-
"Сельта" Смолова обыграла "Реал Сосьедад", "Алавес" уступил "Осасуне"
-
Витсель подвел итоги сезона для "Боруссии"
-
Хет-трик Мартиаля помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Шеффилд" и другие результаты 31-го тура АПЛ
-
"Тоттенхэм" сделал предложение по защитнику "Лилля"
-
Мартиаль установил личный рекорд по голам за сезон
-
2
"Роналду как футболист лучше": Пирс Морган ответил Линекеру после его поздравлений в адрес Месси
-
"Милан" определился с трансферным бюджетом на лето
-
Владелец "Кайрата" рассказал о деталях контракта Вагнера Лава
-
Уткин: "Акинфеев после разгрома от "Зенита" задумался о завершении карьеры"
-
Девушка Роналду поделилась новым фото в инстаграме
-
"Барселона", "Бавария" и ПСЖ поборются за хавбека "Тоттенхэма"
-
В "Роторе", который вернулся в РПЛ, назвали главную цель на сезон
-
Дарио Срна вернулся в "Шахтер"
-
Бывший игрок "Арсенала" посоветовал Обамеянгу покинуть клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18