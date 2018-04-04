Два эпических промаха Икарди в матче с "Миланом"

В матче 27-го тура чемпионата Италии "Интер" сыграл вничью с "Миланом".

В этом поединке аргентинский нападающий "нерадзурри" Мауро Икарди умудрился дважды не забить в пустые ворота с близкого расстояния.

Видео: невероятные промахи форварда.

Mauro Icardi with the miss of the season in the Milan Derby.



How does this not go in? pic.twitter.com/3QKvMQ3U0e — freeflow football (@freeflowblog) 4 апреля 2018 г.

Mauro Icardi has just missed ANOTHER tap-in. This time in stoppage time!



What a nightmare derby for Icardi! pic.twitter.com/xYNMMCOJTi — freeflow football (@freeflowblog) 4 апреля 2018 г.

В нынешнем сезоне 25-летний Икарди провел 27 матчей и забил 24 гола.

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