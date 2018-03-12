Два европейских гранда готовы перехватить Эмре Джана у "Ювентуса"

Теги эмре джанливерпульбавария мюнхенювентусреал мадрид

Два европейских гранда готовы перехватить Эмре Джана у "Ювентуса"Полузащитником английского "Ливерпуля" Эмре Джаном интересуются три европейских гранда, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, на 24-летнего хавбека "красных" помимо туринского "Ювентуса", который считается главным фаворитом в борьбе за немца, также претендуют мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария".

Отметим, что ближайшим летом у Джана истекает срок действия контракта с "Ливерпулем", поэтому новому клубу он достанется совершенно бесплатно.

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