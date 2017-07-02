Два европейских гранда готовы приобрести Неймара за 200 миллионов евро

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Два европейских гранда готовы приобрести Неймара за 200 миллионов евроВингер каталонской "Барселоны" Неймар может покинуть свой нынешний клуб уже текущим летом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что бразилец получил предложения от двух грандов европейского футбола в лице английского "Манчестер Юнайтед" и французского ПСЖ, которые сообщили игроку, что они готовы будут заплатить за него 200 млн евро, если он изъявит желание сменить клуб.

Напомним, сумма отступных за Неймара выросла до 222 млн евро. | soccernews.ru

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