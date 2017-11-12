Два европейских гранда хотят заполучить Почеттино

Теги тоттенхэммаурисио почеттинопсжманчестер юнайтед

Два европейских гранда хотят заполучить Почеттино

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино летом может сменить клуб.

Как сообщает Express, в услугах аргентинца заинтересован "Манчестер Юнайтед", так как Жозе Моуринью летом может возглавить ПСЖ.

В свою очередь ПСЖ еще не определился со сменщиком для Унаи Эмери и также следит за Почеттино.

Читайте также: Почеттино намекнул на переход в "Реал"? | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов