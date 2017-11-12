Два европейских гранда хотят заполучить Почеттино

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино летом может сменить клуб.

Как сообщает Express, в услугах аргентинца заинтересован "Манчестер Юнайтед", так как Жозе Моуринью летом может возглавить ПСЖ.

В свою очередь ПСЖ еще не определился со сменщиком для Унаи Эмери и также следит за Почеттино.

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