"Барселона" и "Ливерпуль" поспорят за защитника "Вулверхэмптона"
Защитник "Вулверхэмптона" Рубен Винагре стал трансферной целью сразу двух европейских топ-клубов, сообщает O Jogo.
По информации источника, на португальца, которому сегодня исполнилось 20 лет, претендуют "Барселона" и "Ливерпуль".
И "сине-гранатовые", и "красные" рассматривают вариант с покупкой перспективного игрока "волков" во время летнего межсезонья.
В текущем сезоне Винагре сыграл за "Вулверхэмптон" 18 матчей и сделал 1 ассист. Его стоимость оценивается в 5 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14