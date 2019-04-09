"Барселона" и "Ливерпуль" поспорят за защитника "Вулверхэмптона"

Защитник "Вулверхэмптона" Рубен Винагре стал трансферной целью сразу двух европейских топ-клубов, сообщает O Jogo.

По информации источника, на португальца, которому сегодня исполнилось 20 лет, претендуют "Барселона" и "Ливерпуль".

И "сине-гранатовые", и "красные" рассматривают вариант с покупкой перспективного игрока "волков" во время летнего межсезонья.

В текущем сезоне Винагре сыграл за "Вулверхэмптон" 18 матчей и сделал 1 ассист. Его стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

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