Два европейских гранда заинтересованы в Кристенсене

Фото: инстаграм Кристенсена\Автор неизвестен

Будущее датского защитника "Челси" Андреаса Кристенсена остается неопределенным на фоне истекающего в конце этого сезона контракта.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, в 25-летнем футболисте заинтересованы сразу два топ-клуба - "Бавария" и "Барселона", которые не прочь заполучить игрока сборной Дании на правах свободного агента.

По информации источника, "Челси" уже довольно давно сделал Кристенсену предложение о новом соглашении, однако сторонам до сих пор не удалось прийти к договоренности.

В нынешнем сезоне датчанин сыграл 13 матче за "синих" в рамках АПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

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