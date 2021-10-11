Два европейских клуба намерены подписать Азмуна летом
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Леверкузенский "Байер" и "Лион" проявляют интерес к иранскому нападающему петербургского "Зенита" Сердару Азмуну, сообщает журналист Даниэле Лонго в своем твиттере.
По сведениям источника, немецкий и французский клубы намерены подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с "Зенитом". Таким образом, форвард может перейти в новый клуб бесплатно. "Байер" и "Лион" уже начали переговоры с иранцем.
В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 12 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
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