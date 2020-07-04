Два европейских клуба поспорят за полузащитника "Краснодара"

Хавбек "Краснодара" Вандерсон привлёк внимание английского и португальского клубов, утверждает "СЭ".

По информации источника, побороться за 25-летнего футболиста собираются "Эвертон" и "Спортинг".

Рыночная стоимость бразильского легионера "быков" оценивается в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Вандерсон сыграл за "Краснодар" 23 матча, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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