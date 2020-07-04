Два европейских клуба поспорят за полузащитника "Краснодара"

Теги эвертонспортинг лиссабонкраснодарвандерсонтрансферы

Два европейских клуба поспорят за полузащитника "Краснодара"

Хавбек "Краснодара" Вандерсон привлёк внимание английского и португальского клубов, утверждает "СЭ".

По информации источника, побороться за 25-летнего футболиста собираются "Эвертон" и "Спортинг".

Рыночная стоимость бразильского легионера "быков" оценивается в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Вандерсон сыграл за "Краснодар" 23 матча, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Агент хавбека "Милана" сообщил об интересе "Спартака", "Краснодара" и "Локомотива". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Обамеянг озвучил "Арсеналу" условия для продления контракта

Обамеянг озвучил "Арсеналу" условия для продления контракта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов