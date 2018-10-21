Два европейских клуба пытались подписать Бензема

Форвард "Реала" Карим Бензема пользовался спросом в летнее трансферное окно.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на испанскую прессу, заполучить француза пытались "Тоттенхэм" и "Ювентус".

Однако Бензема отказал обоим клубам, ведь тогда ему пришлось бы пойти на снижение заработной платы.

В этом сезоне на счету Бензема 5 забитых голов в 12 матчах.

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