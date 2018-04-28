Два европейских топ-клуба поборются за Дибалу

Теги реал мадридпсжювентуспауло дибала

Два европейских топ-клуба поборются за Дибалу

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала летом может сменить клуб.

Как сообщает Le10Sport, за аргентинца поборются "Реал" и ПСЖ. Напомним, что агент игрока зимой уже контактировал с представителями французского клуба.

В этом сезоне Дибала провел 41 матч, в которых забил 25 голов.

Читайте также: "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену Дибале. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар"

"Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 34 20
Полная таблица

топ-5 тегов