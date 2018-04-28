Два европейских топ-клуба поборются за Дибалу

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала летом может сменить клуб.

Как сообщает Le10Sport, за аргентинца поборются "Реал" и ПСЖ. Напомним, что агент игрока зимой уже контактировал с представителями французского клуба.

В этом сезоне Дибала провел 41 матч, в которых забил 25 голов.

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