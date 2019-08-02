Два европейских топ-клуба поборются за Гинтера

Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Маттиас Гинтер привлёк внимание более статусных клубов, сообщает Bild.

По сведениям издания, купить 25-летнего немца хотят мадридский "Атлетико" и лондонский "Тоттенхэм".

"Матрасники" и "шпоры" готовы предложить за футболиста порядка 35 миллионов евро, однако "жеребята" требуют за одного из своих лидеров не менее 60 миллионов.

Гинтер выступает за "Боруссию" с 2017 года, сыграл 66 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

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