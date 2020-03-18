Два европейских топ-клуба поборются за хавбека "Лиона"

Хавбек "Лиона" Уссам Ауар может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Corriere dello Sport, основная борьба за 21-летнего футболиста развернется между "Манчестер Сити" и ПСЖ. Ранее интерес к игроку также проявляли "Ювентус" и "Челси".

Отмечается, что "Лион" хочет выручить с продажи своего футболиста не менее 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ауар провел 37 игр, в которых отметился 9 голами и 7 ассистами.

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