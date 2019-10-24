Два европейских топ-клуба поборются зимой за Томаса Мюллера

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Два европейских топ-клуба поборются зимой за Томаса Мюллера

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может сменить команду во время зимнего трансферного окна, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, в январе за 30-летнего немца будут вести борьбу "Манчестер Юнайтед" и миланский "Интер".

Сам футболист готов уйти в другой клуб, поскольку недоволен своим нынешним положением.

В текущем сезоне Мюллер сыграл за "Баварию" 12 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" поспорят за экс-тренера "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
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