Два европейских топ-клуба поспорят за Обамеянга

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Два европейских топ-клуба поспорят за Обамеянга

Фото инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга

Форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг привлёк внимание "Манчестер Сити" и "Барселоны".

По информации Transfermarketweb, оба клуба намерены предпринять попытку заполучить 32-летнего футболиста в январе.

"Горожане" считаются фаворитами в гонке за габонцем, поскольку "сине-гранатовые" вряд ли позволят себе его зарплату в размере 15 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Обамеянг сыграл за "Арсенал" 11 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" не сможет регистрировать новичков в январе. | http://soccernews.ru
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