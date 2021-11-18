Два европейских топ-клуба поспорят за Обамеянга

Фото инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга

Форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг привлёк внимание "Манчестер Сити" и "Барселоны".

По информации Transfermarketweb, оба клуба намерены предпринять попытку заполучить 32-летнего футболиста в январе.

"Горожане" считаются фаворитами в гонке за габонцем, поскольку "сине-гранатовые" вряд ли позволят себе его зарплату в размере 15 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Обамеянг сыграл за "Арсенал" 11 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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