Два европейских топ-клуба поспорят за Рэшфорда

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Два европейских топ-клуба поспорят за Рэшфорда

Фото инстаграм Маркуса Рэшфорда

Будущее нападающего Маркуса Рэшфорда в "Манчестер Юнайтед" остаётся неопределённым.

На фоне этого свой интерес к 24-летнему футболисту обозначили "Барселона" и "Ливерпуль".

По информации Manchester Evening News, приоритет самого англичанина - остаться в нынешней команде.

Напомним, что контракт Рэшфорда с "МЮ" истекает в июне 2023 года.

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