Два европейских топ-клуба претендуют на Пьянича

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Два европейских топ-клуба претендуют на Пьянича

Фото твиттер Barca Times

Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич может продолжить карьеру в Англии или Италии.

По информации Sport.es, вариант с подписанием звёздного боснийца рассматривают "Челси" и "Интер".

Лондонский и миланский клубы уже давно интересуются 31-летним футболистом и сейчас готовы перейти к конкретным действиям.

"Барса" не будет препятствовать уходу Пьянича. Если хавбек покинет "блауграну", то позволит сэкономить крупную сумму на своей зарплате.

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