Два европейских топ-клуба ведут борьбы за Милинковича-Савича

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Два европейских топ-клуба ведут борьбы за Милинковича-Савича

Фото инстаграм Сергей Милинковича-Савича

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в более статусном клубе.

По информации Il Messaggero, на 27-летнего футболиста претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

Римские "орлы" готовы продать сербского хавбека за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний Милинкович-Савич сыграл за "Лацио" 36 матчей, забил 8 голов и сделал 9 ассистов.

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