Два европейских топ-клуба заинтересованы в Кьезе

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Два европейских топ-клуба заинтересованы в Кьезе

Фото инстаграм Федерико Кьезы

Атакующий полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза может сменить команду следующим летом.

По информации журналиста Николо Скиры, 24-летнего футболиста хотят выкупить у "старой синьоры" в случае её непопадания в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

За ситуацией следят "Бавария" и "Челси", которым импонирует игра итальянского вингера.

В текущем сезоне Кьеза сыграл за "Ювентус" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.

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