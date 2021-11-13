Два фаната арестованы за драку во время матча Россия - Кипр, один из них - заводящий "Зенита"

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Два фаната арестованы за драку во время матча Россия - Кипр, один из них - заводящий "Зенита"

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга определился с наказанием для участников драки на трибунах в ходе игры 9-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Кипра (6:0).

Всего на "Газпром Арене" были задержаны три фаната - Руслан ДрюмаАлександр Иванов и Александр Румянцев.

Дрюму и Иванова за непосредственное участие в драке арестовали на 8 и 9 суток соответственно, также им на 2 года запретили посещать официальные спортивные соревнования.

Румянцев заплатит 11 тысяч рублей штрафа за повторное нарушение правил поведения при проведении спортивного соревнования. Он выражался грубой нецензурной бранью.

Стоит отметить, что Дрюма является заводящим "Зенита". Он поддерживал команду с трибуны "Вираж".

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