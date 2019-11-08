Два фаната ЦСКА остаются под арестом после беспорядков в Будапеште
Двое болельщиков московского ЦСКА по-прежнему находятся под арестом в Будапеште.
Напомним, что вчера, 7 ноября, фанаты московского клуба устроили беспорядки в метро, а затем у них произошла потасовка с местными болельщиками.
"В настоящий момент под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА – "Ференцварош" 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением. Остальные болельщики ЦСКА были отпущены венгерской полицией вскоре после задержания", – говорится в заявлении российского посольства в Венгрии в Facebook.
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