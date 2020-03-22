Два фаната "Спартака" добежали до Тулы, где должен был пройти матч с "Арсеналом"

Теги спартак москва

Два фаната "Спартака" добежали до Тулы, где должен был пройти матч с "Арсеналом"

Два фаната московского "Спартака" отправились в Тулу, где должен был пройти матч 23-го тура РПЛ. Игру отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале OFNEWS.

Болельщики красно-белых добежали до Тулы за три дня. Они преодолели 205 километров и добрались до стадиона "Арсенала".

После 22 туров РПЛ "Спартак" с 28 баллами занимает 8 место в турнирной таблице.

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