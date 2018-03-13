Два форварда "Атлетико" пропустят матч с "Локомотивом"

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Два форварда "Атлетико" пропустят матч с "Локомотивом"
Нападающие "Атлетико" Кевин Гамейро и Диего Коста выбыли из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У Косты диагностирован сильный ушиб голеностопа, а у Гамейро выявлено более повреждение бедра. Оба футболиста травмировались в матче чемпионата Испании с "Сельтой" (3:0). Сроки их восстановления не разглашаются. 

Скорее всего, оба форварда пропустят ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива".

Не пропустите: Семин: "Сегодня в футболе есть два направления - Гвардиола и Симеоне, и в четверг "Локомотиву" играть с одним из них". | http://soccernews.ru

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