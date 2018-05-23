Два форварда сборной России тренируются по индивидуальной программе

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Два форварда сборной России тренируются по индивидуальной программеСразу два форварда сборной России тренировались сегодня по индивидуальной программе, информирует Чемпионат.

Так, отдельно от всей команды работали Артем Дзюба и Федор Смолов. Первый проводил втягивающее занятие после перенесенной им болезни, а второй имеет проблемы с коленом. Уже на этой неделе оба нападающих должны вернуться в общую группу.

Напомним, Смолов рассказал о своем состоянии. | soccernews.ru

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