Два французских клуба интересуются Муниром

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Два французских клуба интересуются Муниром

Форвард "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади попал в сферу интересов французских клубов.

По сообщениям испанских СМИ, в услугах игрока заинтересованы "Марсель" и "Лион". Оба клуба могут предложить за Мунира 10 миллионов евро.

Прошлый сезон Мунир играл в аренде за "Валенсию". Его соглашение с каталонцами действует до лета 2019 года.

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