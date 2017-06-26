Два французских клуба интересуются Торганом Азаром

Теги монакоолимпик лионборуссия менхенгладбахторган азар

Два французских клуба интересуются Торганом Азаром

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар может сменить клубную прописку этим летом, сообщает Express.

По информации источника, 24-летнего бельгийца хотят купить "Лион" и "Монако". Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Азар сыграл за "Боруссию" 33 матча, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. 

Не пропустите: "Монако" намерен в девять раз увеличить оклад Мбаппе. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Бундеслиги

Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Монако 38 95
2 ПСЖ 38 87
3 Ницца 38 78
4 Олимпик Лион 38 67
5 Олимпик Марсель 38 62
6 Бордо 38 59
7 Нант 38 51
8 Сент-Этьен 38 50
9 Ренн 38 50
10 Генгам 38 50
11 Лилль 38 46
12 Анжер 38 46
13 Тулуза 38 44
14 Метц 38 43
15 Монпелье 38 39
16 Дижон 38 37
17 ФК Кан 38 37
18 Лорьян 38 36
19 Нанси 38 35
20 Бастия 38 34
Полная таблица

топ-5 тегов