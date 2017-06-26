Два французских клуба интересуются Торганом Азаром

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар может сменить клубную прописку этим летом, сообщает Express.

По информации источника, 24-летнего бельгийца хотят купить "Лион" и "Монако". Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Азар сыграл за "Боруссию" 33 матча, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.

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