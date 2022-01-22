Два французских клуба поспорят за экс-форварда "Локомотива" Зе Луиша

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Два французских клуба поспорят за экс-форварда "Локомотива" Зе Луиша

Фото сайт "Локомотива"

Бывший нападающий московского "Локомотива" Зе Луиш может продолжить карьеру в Лиге 1, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, за 30-летнего футболиста ведут борьбу "Сент-Этьен" и "Труа".

Зе Луиш выступал за "Локо" с октября 2020 года, сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

На прошлой неделе "железнодорожники" объявили о расторжении контракта с форвардом, и он стал свободным агентом.

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