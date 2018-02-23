Два французских клуба вышли в 1/8 финала Лиги Европы впервые с 2010 года

"Лион" и "Марсель" прошли в 1/8 финала Лиги Европы, оставив за бортом турнира "Вильярреал" и "Брагу" соответственно.

Как сообщает Opta, два французских клуба пробились в 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турнира впервые с 2010 года.

Отметим, что восемь лет назад в эту стадию вышли "Марсель" и "Лилль".

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