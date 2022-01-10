Два футболиста "Ахмата" заболели коронавирусом

Пресс-атташе "Ахмата" Казбек Хаджиев сообщил о двух случаях заражения коронавирусом в команде.

Положительные тесты на COVID-19 сдали защитник Зоран Нижич и нападающий Сенин Себай.

"Тесты у ребят показали положительный результат. Оба чувствуют себя хорошо, никаких признаков и симптомов коронавируса. Будут сдавать новые тесты на COVID-19. При отрицательных результатах оба вылетят на сборы с командой", - цитирует Хаджиева "Р-Спорт".

"Ахмат" набрал 27 очков в 18 турах РПЛ и занимает седьмое место в таблице лиги.

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