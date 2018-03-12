Два футболиста "Асколи" были избиты фанатами клуба

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Два футболиста "Асколи" были избиты фанатами клубаВратарь "Асколи" Винченцо Вендити и полузащитник Самуэле Парлати избиты болельщиками команды.

Как информирует Football Italia, инцидент произошел во время того, как игроки возвращались домой после поражения от "Венеции" (0:1). В этот момент на них напала группа из 10 человек.

Лица нападавших были обмотаны шарфами "Асколи". Интересно, что оба пострадавших не являются игроками основного состава "Асколи".

После 30 туров "Асколи" занимает последнее место в турнирной таблице Серии Б.

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