Два футболиста "Асколи" были избиты фанатами клуба
Вратарь "Асколи" Винченцо Вендити и полузащитник Самуэле Парлати избиты болельщиками команды.
Как информирует Football Italia, инцидент произошел во время того, как игроки возвращались домой после поражения от "Венеции" (0:1). В этот момент на них напала группа из 10 человек.
Лица нападавших были обмотаны шарфами "Асколи". Интересно, что оба пострадавших не являются игроками основного состава "Асколи".
После 30 туров "Асколи" занимает последнее место в турнирной таблице Серии Б.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Ливерпуль
|30
|60
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|30
|37
|10
|Уотфорд
|30
|36
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|12
|Борнмут
|30
|33
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|30
|31
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|17
|Саутгемптон
|30
|28
|18
|Кристал Пэлас
|30
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|30
|20