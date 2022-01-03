Два футболиста "Барселоны" вылечились от коронавируса

Фото инстаграм Дани Алвеса

В "Барселоне" пошла на спад вспышка заболеваемости коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, отрицательные тесты на COVID-19 сдали защитники Дани Алвес и Жорди Альба.

В скором времени оба футболиста смогут вернуться к тренировкам с командой.

Напомним, что о заражении Алвеса стало известно 27 декабря, а Альбы - на следующий день.

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