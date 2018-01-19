Два футболиста "Челси" пропустят игру против "Брайтона"

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Два футболиста "Челси" пропустят игру против "Брайтона"

"Челси" в игре против "Брайтона" не сможет рассчитывать на двух своих футболистов.

Как сообщает британская пресса, матч пропустят защитник Гари Кэйхилл и хавбек Франсеск Фабрегас. Оба игрока еще не восстановились от повреждения подколенного сухожилия.

Напомним, что в матче может принять участие новичок "синих" Росс Баркли.

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