Два футболиста "Челси" пропустят игру против "Брайтона"

"Челси" в игре против "Брайтона" не сможет рассчитывать на двух своих футболистов.

Как сообщает британская пресса, матч пропустят защитник Гари Кэйхилл и хавбек Франсеск Фабрегас. Оба игрока еще не восстановились от повреждения подколенного сухожилия.

Напомним, что в матче может принять участие новичок "синих" Росс Баркли.

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