Два футболиста чемпионата Франции хотят выступать в "Реале"

Игрок "Ренна" Эдуардо Камавинга и футболист "Лиона" Райан Шерки в будущем хотят выступать в мадридском "Реале", передает ABC.

Оба футболиста планируют играть в стане "сливочных" под руководством французского тренера Зинедина Зидана.

Трансферная стоимость 17-летнего Камавинга - 50 миллионов евро. Рыночная цена 16-летнего Шерки - 10 миллионов евро.

Напомним, что чемпионат Испании на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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