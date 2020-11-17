Два футболиста из РПЛ попали в топ-10 самых дорогих игроков не из пятерки ведущих чемпионатов
Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов, которые не выступают за команды из пяти ведущих европейских чемпионатов. В топ-10 попали нападающий "Зенита" Малком и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Топ-10 самых дорогих игроков не из пятерки ведущих чемпионатов выглядит так:
1-2. Давид Нерес ("Аякс") - 36 миллионов евро
1-2. Андре Онана ("Аякс) - 36
3-4. Малком ("Зенит") - 30
3-4. Хесус Корона ("Порту") - 30
5-6. Алекс Гримальдо ("Бенфика") - 28
5-6. Николас Тальяфико ("Аякс") - 28
7-10. Габриэл Верон ("Палмейрас") - 25
7-10. Доминик Собослаи ("Ред Булл Зальцбург") - 25
7-10. Дониэлл Мален (ПСВ) - 25
7-10. Никола Влашич (ЦСКА) - 25.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23