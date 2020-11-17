Два футболиста из РПЛ попали в топ-10 самых дорогих игроков не из пятерки ведущих чемпионатов

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Два футболиста из РПЛ попали в топ-10 самых дорогих игроков не из пятерки ведущих чемпионатов

Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов, которые не выступают за команды из пяти ведущих европейских чемпионатов. В топ-10 попали нападающий "Зенита" Малком и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Топ-10 самых дорогих игроков не из пятерки ведущих чемпионатов выглядит так:

1-2. Давид Нерес ("Аякс") - 36 миллионов евро
1-2. Андре Онана ("Аякс) - 36
3-4. Малком ("Зенит") - 30
3-4. Хесус Корона ("Порту") - 30
5-6. Алекс Гримальдо ("Бенфика") - 28
5-6. Николас Тальяфико ("Аякс") - 28
7-10. Габриэл Верон ("Палмейрас") - 25
7-10. Доминик Собослаи ("Ред Булл Зальцбург") - 25
7-10. Дониэлл Мален (ПСВ) - 25
7-10. Никола Влашич (ЦСКА) - 25.

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