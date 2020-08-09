Два футболиста киевского "Динамо" заразились коронавирусом
Игроки киевского "Динамо" защитник Роман Вантух и нападающий Назарий Русин сдали положительные результаты теста на коронавирус.
Оба футболиста помещены на двухнедельный карантин. Результаты тестов у остальных игроков показали отрицательные результаты.
В минувшем сезоне 21-летний Русин выступал за "Зарю" на правах аренды, а в декабре вернулся в "Динамо". В сумме он провел 30 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. 22-летний Вантух играл за "Александрию" и принял участие в семи поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13