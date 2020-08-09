Два футболиста киевского "Динамо" заразились коронавирусом

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Два футболиста киевского "Динамо" заразились коронавирусом

Игроки киевского "Динамо" защитник Роман Вантух и нападающий Назарий Русин сдали положительные результаты теста на коронавирус.

Оба футболиста помещены на двухнедельный карантин. Результаты тестов у остальных игроков показали отрицательные результаты.

В минувшем сезоне 21-летний Русин выступал за "Зарю" на правах аренды, а в декабре вернулся в "Динамо". В сумме он провел 30 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. 22-летний Вантух играл за "Александрию" и принял участие в семи поединках.

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