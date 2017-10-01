Два футболиста могут покинуть "Барселону"

Футболисты "Барселоны" Пако Алькасер и Жерар Деулофеу раздумывают об уходе из клуба, сообщает Marca.

По сведениям издания, оба игрока недовольны своей ролью в команде и нехваткой игрового времени.

Сообщается, что клуб дал понять игрокам, что не отпустит их в зимнее трансферное окно.

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