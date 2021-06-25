Два футболиста могут покинуть "Манчестер Юнайтед" уже этим летом. Ван де Бек в списке

Фото: инстаграм ван де Бека/Автор неизвестен

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, "Манчестер Юнайтед" рассмотрит возможность продажи Антони Марсьяля и Донни ван де Бека этим летом.

По информации источника, через третьи лица в "МЮ" поступили запросы по Марсьялю и ван де Беку. Сообщается, что "Юнайтед" подумает о продаже этих игроков в том случае, если клуб устроит предложенная за них сумма.

Отмечается, что главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер хочет, чтобы ключевые игроки команды остались, однако некоторые футболисты могут покинуть стан "красных дьяволов".

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