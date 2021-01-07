Два футболиста могут уйти из "Зенита" зимой

Стали известны планы питерского "Зенита" по уходу игроков во время зимнего трансферного окна.

По информации Bobsoccer, в составе "сине-бело-голубых" произойдут минимальные изменения.

Покинуть клуб могут только два воспитанника - полузащитник Леон Мусаев и нападающий Станислав Крапухин. Речь идёт об аренде.

"Зенит" набрал 41 очко в 19 турах текущего розыгрыша РПЛ и ушёл лидером на зимнюю паузу.

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