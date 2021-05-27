Два футболиста покинули "Тоттенхэм"

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" официально сообщил об уходе левого защитника Дэнни Роуза и вратаря Пауло Гассаниги.

У 30-летнего англичанина и 29-летнего аргентинца истекли сроки контрактов. Футболисты покинули клуб свободными агентами.

Роуз был подписан из "Лидса" в 2007 году. Он провел за лондонцев 214 матчей и забил 10 голов.

Гассанига перешел из "Саутгемптона" летом 2017-го. Он провел за "шпор" 37 матчей.

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