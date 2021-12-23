Два футболиста ПСЖ заразились коронавирусом
Пресс-служба ПСЖ сообщила о выявлении среди игроков команды двух новых случаев заболевания коронавирусом.
Положительные тесты на COVID-19 сдали защитник Тило Керер и хавбек Эрик Эбимбе.
Оба футболиста парижан отправлены на карантин. Информации об их самочувствии нет.
В текущем сезоне 25-летний Керер сыграл за ПСЖ 17 матчей, а 21-летний Эбимбе - 10 игр.
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|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13