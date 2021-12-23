Два футболиста ПСЖ заразились коронавирусом

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Два футболиста ПСЖ заразились коронавирусом

Пресс-служба ПСЖ сообщила о выявлении среди игроков команды двух новых случаев заболевания коронавирусом.

Положительные тесты на COVID-19 сдали защитник Тило Керер и хавбек Эрик Эбимбе.

Оба футболиста парижан отправлены на карантин. Информации об их самочувствии нет.

В текущем сезоне 25-летний Керер сыграл за ПСЖ 17 матчей, а 21-летний Эбимбе - 10 игр.

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