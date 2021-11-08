Два футболиста "Реала" должны восстановится к окончанию международной паузы

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Два футболиста "Реала" должны восстановится к окончанию международной паузыФото: инстаграм Вальверде/Автор неизвестен

Сразу два футболист мадридского "Реала" близки к окончательному восстановлению от травм.

Как сообщает издание OKDiario, уругвайский полузащитник Федерико Вальверде и бразильский вингер Родриго Гоэс активно восстанавливаются после своих повреждений.

По информации источника, они будут готовы играть сразу после перерыва на игры сборных.

В нынешнем сезоне Родриго сыграл 11 матчей в Ла Лиге, в которых отметился 1 голевой передачей. Вальверде в свою очередь сыграл 9 матчей, в которых также отметился одной результативной передачей.

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